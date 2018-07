Hotel mal-assombrado

Clique aqui para ampliar

Drácula é um pai superprotetor e todo meiguinho com a filha Mavis, dá para acreditar? Acredite! Na animação Hotel Transilvânia, da Sony Pictures, que estreia no dia 5 de outubro, o vampiro chama sua filha com todos os diminutivos carinhosos possíveis. Mas carinho de monstro é meio diferente: “minha bonequinha de vodu”, “minha praguinha”… Sua principal missão na vida é proteger a filha dos humanos. Para isso, ele constrói um hotel numa região livre de homens, onde os monstros podem relaxar sem precisar se esconder nas sombras.

Quando a adolescente Mavis completa 118 anos, seu pai resolve fazer um festão! Chama Frankenstein, Lobisomem, Múmia, Homem Invisível e todo tipo de fera, acompanhado de esposa e filhos, para comemorar. Acontece que, no meio da festa, um humano aparece. Jonathan é um mochileiro que pode levar o hotel à falência se descobrirem que ele não é totalmente livre de humanos. Drácula vai fazer de tudo para sumir com o rapaz. Mas nada dá certo e Jonathan acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto pelas assombrações verdadeiras. E Mavis, que só queria sair do castelo e conhecer o mundo, acaba se apaixonando pelo rapaz. Vai ser confusão na certa com Drácula!



Este filme tinha tudo para ser assombrador. Mas é muito, muito engraçado. Até seu pai vai achar divertido!

ENTREVISTA:

Jonathan, o mochileiro, conta mais sobre as confusões no Hotel Transilvânia

Você pensou em fazer alguma coisa para se proteger enquanto estava no hotel?

Achei que com um dos meus chutes de caratê eu os colocaria no seu lugar, mas isso não funcionou.

O que você achou do Drácula?

Ele é meio tenso. Se você fizer algo de errado, ele se irrita. Mas, sabe, uma vez a gente disputou uma corrida voando sobre mesas-fantasmas de jantar e ele relaxou e se divertiu! Aquilo foi legal, ver um vampiro gargalhando.

E a filha dele? Vocês se deram bem, não?

É (risos), é… ela é bem legal. Tá legal, ela é demais! Quero dizer, uma garota inteligente e linda que pode voar? Qual é!

Vocês dois têm algum futuro?

Bom, a gente conversou sobre talvez viajarmos juntos, contanto que o pai dela não nos acompanhe! Seria péssimo. Quero dizer, seria totalmente legal e tudo, viajarmos como amigos, só nós dois.