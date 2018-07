Olhe bem para a foto acima. O Cascão em meio a um monte de água. Estranho, não é? Mas pode começar a se acostumar com a ideia de ver o personagem mais “porquinho” da Turma da Mônica brincando em sua nova casa: a Ilha Misteriosa do Cascão, que fica dentro do parque aquático Wet’n Wild, localizado em Itupeva, a 70 km de São Paulo.

A parceria com o pai da turma, Mauricio de Sousa, celebra a abertura das atrações no inverno, período em que o parque fechava. Com 2.600 metros quadrados, 4 piscinas, 6 escorregadores, balanços, brinquedos, esguichos e 2 mil litros de água caindo de um balde gigante, a atração promete muita diversão.

Ficou com medo de passar frio? A água do brinquedo vai ser aquecida, assim como toda a Hot Land, nova área do parque. Mas vale levar uma toalha bem sequinha para não sair da piscina batendo o queixo de tanto frio. E quem sabe você não consegue convencer o Cascão a entrar na água? Ele prometeu passear bastante por lá! “Os outros integrantes da Turma da Mônica também irão passear bastante pela Ilha. Quem sabe eles não façam uma competição para ver quem consegue jogar o Cascão dentro da piscina?”, brincou Mauricio de Sousa.

Serviço:

Abertura – 1 de Julho

Preço do ingresso (sujeito a alterações e válido para todo o parque):

Bilheteria: R$ 78

Televendas: R$ 51

Internet: R$ 49

Pontos de venda: R$ 45