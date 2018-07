Invasão de Bonecos

Bonecos podem falar e se movimentar. Calma, não é nada parecido com Toy Story! É que podemos dar vida a fantoches e marionetes quando brincamos com eles. Mas o grupo Giramundo sonhou mais alto: levou os bonecos (fabricados por eles) para os palcos. Isso mesmo: são bonecos-atores!

A primeira apresentação do Giramundo aconteceu em 1971. Desde então, eles não pararam de fabricar bonecos e apresentar espetáculos. Ao longo desses 40 anos de história, o grupo fez 33 peças e mais de mil bonecos!

Quem leu a matéria da edição de hoje (dia 13) do Estadinho já conhece a história do Giramundo. Mas, se você não leu, não tem problema. É só clicar nos links abaixo para ficar por dentro do assunto. Você vai ver que seis bonecos conversaram com a gente (com a supervisão do diretor Ulisses Tavares) para contar a história do grupo. Quando terminar de ler, é só rolar a página um pouquinho mais para baixo para conferir a entrevista com o Ulisses, ver vídeos dos personagens e saber onde você pode ver teatro de bonecos ao vivo!

Quer saber mais sobre o Giramundo. Então veja essa entrevista que a gente fez com Ulisses Tavares, que é um dos diretores do grupo.

Estadinho: Como surgiu o Giramundo?

Ulisses: O Giramundo nasceu de uma vontade do Álvaro Apocalypse. Ele sempre quis produzir desenhos animados. Mas, na década de 1960, o Brasil não tinha estrutura para isso. O Álvaro era um ótimo desenhista, então resolveu transformar seus desenhos em bonecos.

Como os bonecos são feitos?

O grupo não tem uma técnica específica. O boneco pode ser feito com técnicas muito variadas, de tamanhos diferentes. Mas, no geral, a gente trabalha com madeira, isopor, pano, metal…

Vocês têm feito filmes com os bonecos. Por que resolveram ir além do teatro?

Na verdade, esse era o primeiro sonho do Álvaro, que queria fazer animação. Agora, nós conseguimos fazer filmes, o que não acontecia antigamente. E isso é ótimo, porque podemos ter um alcance muito maior do que no teatro e, assim, mostrar o trabalho do grupo para mais gente.

Quais as técnicas para manipular um boneco? Como fazer para que ele pareça realmente vivo?

Depende do boneco. Temos técnicas com boneco que se mexe acima da cabeça e outros que ficam na frente ou abaixo da cintura do manipulador. Os bonecos que têm o movimento mais delicado e mais real são os que ficam na frente do animador e as marionetes (aqueles bonecos com fios).

Vocês têm cursos sobre teatro de bonecos. Como funcionam?

Não é uma atividade regular ainda; não temos datas fixas para que os cursos aconteçam. Então, acabamos promovendo as aulas quando temos um intervalo na nossa agenda. No ano passado, fizemos um curso de teatro de sombras, que as crianças puderam participar. No curso, os alunos desenham os personagens, recortam e criam histórias para eles.

Quais outros projetos do Giramundo?

Tem um que chama Miniteatro Ecológico. Nesse projeto, temos peças, livros e vídeos que ensinam as crianças sobre os ecossistemas do Brasil, as riquezas naturais do nosso país. Também temos o Teatro Móvel, que é quando apresentamos as peças nas ruas de Minas Gerais.

Vocês também fazem peças para adultos. O que os bonecos das peças adultas têm de diferente dos bonecos para crianças?

Muitas vezes, a diferença está na aparência do boneco. O personagem já dá muitas dicas sobre a história da peça. Nas peças de adulto, os bonecos são mais obscuros, às vezes até grotescos. Nas histórias infantis, os personagens têm um desenho mais leve. Por exemplo, em Pedro e o Lobo, o público precisa gostar do Pedro, então ele tem cara de simpático. Mas o Lobo precisa ser estranho, para as crianças entenderem que ele é suspeito.

Entendeu direitinho como o pessoal do Giramundo trabalha? Então, dá uma olhada nesses vídeos para ver como os bonecos atuam.

Cena da peça O Aprendiz Natural, que participa do projeto Miniteatro Ecológico:

Cena da peça Carnaval dos Animais:

Cena de Pedro e o Lobo:

Gostou?

O grupo Giramundo vai estar, em breve, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aliás, eles fizeram 20 bonecos novos especialmente para o evento gratuito que acontece nessas cidades: o Bonecos do Mundo, que reúne outros grupos de Teatro de Bonecos de vários países. Além das peças, tem shows do Pato Fu, com o projeto Música de Brinquedo (no Rio de Janeiro), e da banda Pequeno Cidadão (em São Paulo). No Parque Ibirapuera (SP) e no Aterro do Flamengo (RJ), tudo acontece ao mesmo tempo. Então, olhe bem a programação e escolha o que quer ver.

Espetáculo da companhia Gente Falante. Foto: Divulgação

SÃO PAULO:

Dia 17/8, no Tetro do Sesi:

19 h e 21 h, espetáculo Cuentos Pequeños, da companhia Hugo e Inês (do Peru), e La Santa Rodilla, da companhia Manologías (do Peru)

Dia 18/8, no Teatro do Sesi:

19 h e 21 h, espetáculo Mano Viva, da companhia Girovago & Rondella (da Itália)

Dia 19/8, no Teatro do Sesi:

19 h e 21 h, espetáculo Gulliver, da companhia ViajeInmóvil (do Chile).

Dia 20/8, no Parque Ibirapuera:

16h30, abertura do evento com o Grupo Giramundo (os bonecos vão desfilar no meio do público!).

Das 16h30 às 21 h (no Pavilhão da Exposição), exposição dos 40 anos do Grupo Giramundo.

17 h, 18 h e 19 h (na Tenda dos Mestres), oficina Ateliê Ao Vivo com os Mestres Mamulengueiros, com Chico Simões, Tonho de pombos e Zé di Vina que ensinam a fazer e manipular bonecos.

Entre 17 h e 20h30 (no Mini Circo), espetáculo Circo Minimal, da companhia Gente Falante (do Brasil).

Entre 17 h e 20h30 (no Tablado), espetáculo Corsários Inversos, da companhia Mosaico Cultural.

17 h, 18 h, 19 h e 20 h (no Palco 4), espetáculo Circo en Los Hilos, da companhia Victor Antonov ( da Rússia).

17h15, 18h15, 19h15 e 20h15 (no Palco 4), espetáculo Poemas Visuais, da companhia Jordi Betran (da Espanha).

17 h (no Palco 1), espetáculo Mano Viva, da companhia Girovago & Rondella (da Itália).

18 h (no Palco 3), espetáculo Cuentos Pequeños, da companhia Hugo e Inês (do Peru), e La Santa Rodilla, da companhia Manologías (do Peru).

19 h (no Palco 1), espetáculo Caetana, da companhia Duas Companhias (do Brasil)

19h45 e 20h15 (na Tenda dos Mestres), espetáculo para adultos O Teatrinho de Dom Cristóvão, da companhia XPTO (do Brasil)

20h30 (no Palco 2), show da banda Pequeno Cidadão

Dia 21/8, no Parque Ibirapuera:

16h30, abertura do evento com o Grupo Giramundo (os bonecos vão desfilar no meio do público!)

Das 16h30 às 21 h (no Pavilhão da Exposição), exposição dos 40 anos do Grupo Giramundo

17 h, 18 h e 19 h (na Tenda dos Mestres), oficina Ateliê Ao Vivo com os Mestres Mamulengueiros, com Chico Simões, Tonho de pombos e Zé di Vina que ensinam a fazer e manipular bonecos

Entre 17 h e 20h30 (no Mini Circo), espetáculo Circo Minimal, da companhia Gente Falante (do Brasil)

Entre 17 h e 20h30 (no Tablado), espetáculo Corsários Inversos, da companhia Mosaico Cultural

17 h, 18 h, 19 h e 20 h (no Palco 4), espetáculo Circo en Los Hilos, da companhia Victor Antonov ( da Rússia)

17h15, 18h15, 19h15 e 20h15 (no Palco 4), espetáculo Poemas Visuais, da companhia Jordi Betran (da Espanha)

17 h (no Palco 1), espetáculo Histórias da Carrocinha, da companhia Caixa do Elefante (do Brasil)

18 h (no Palco 3), espetáculo Poemas Visuais, da companhia Jordi Betran (da Espanha)

18h15 (no Palco 3), espetáculo Cadê Meu Herói?, da companhia Sobrevento (do Brasil)

19 h (no Palco 2), espetáculo Gulliver, da companhia ViajeInmóvil (do Chile)

19h30 e 20 h (na Tenda dos Mestres), espetáculo para adultos O Teatrinho de Dom Cristóvão, da companhia XPTO (do Brasil)

20 h (no Palco 1), espetáculo para adultos O Incrível Ladrão de Calcinhas, da companhia Trip Teatro de Animação (do Brasil)

Teatro do Sesi: Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardoso, Av. Paulista, 1.313

Parque Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera



Espetáculo da companhia Truks, que se apresenta só no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação

RIO DE JANEIRO:

Dia 22/8, no Tetro do Sesi (Centro):

19 h e 21 h, espetáculo Cuentos Pequeños, da companhia Hugo e Inês (do Peru), e La Santa Rodilla, da companhia Manologías (do Peru)

Dia 23/8, no Teatro do Sesi (Centro):

19 h e 21 h, espetáculo Gulliver, da companhia ViajeInmóvil (do Chile)

24/8, no Teatro do Sesi (Centro):

19 h e 21 h, espetáculo Metamophorsis, da companhia Teatro Tenj (da Rússia)

27/8, no Aterro do Flamengo:

16h30, abertura do evento com o Grupo Giramundo (os bonecos vão desfilar no meio do público!).

Das 16h30 às 21 h (no Pavilhão da Exposição), exposição dos 40 anos do Grupo Giramundo.

17 h, 18 h e 19 h (na Tenda dos Mestres), oficina Ateliê Ao Vivo com os Mestres Mamulengueiros, com Chico Simões, Tonho de pombos e Zé di Vina que ensinam a fazer e manipular bonecos.

Entre 17 h e 20h30 (no Mini Circo), espetáculo Circo Minimal, da companhia Gente Falante (do Brasil).

Entre 17 h e 20h30 (no Tablado), espetáculo Corsários Inversos, da companhia Mosaico Cultural.

17 h, 18 h, 19 h e 20 h (no Palco 4), espetáculo Circo en Los Hilos, da companhia Victor Antonov ( da Rússia).

17h15, 18h15, 19h15 e 20h15 (no Palco 4), espetáculo Poemas Visuais, da companhia Jordi Betran (da Espanha).

17 h (no Palco 1), espetáculo Bonecrônicas, da companhia Anima Sonho (do Brasil).

18 h (no Palco 3), espetáculo Cuentos Pequeños, da companhia Hugo e Inês (do Peru), e La Santa Rodilla, da companhia Manologías (do Peru).

19 h (no Palco 1), espetáculo Metamophorsis, da companhia Teatro Tenj (da Rússia).

19h45 e 20h15 (na Tenda dos Mestres), espetáculo para adultos O Teatrinho de Dom Cristóvão, da companhia XPTO (do Brasil).

20h30 (no Palco 2), show do Pato Fu com bonecos do grupo Giramundo.

28/8, no Aterro do Flamengo:

16h30, abertura do evento com o Grupo Giramundo (os bonecos vão desfilar no meio do público!).

Das 16h30 às 21 h (no Pavilhão da Exposição), exposição dos 40 anos do Grupo Giramundo.

17 h, 18 h e 19 h (na Tenda dos Mestres), oficina Ateliê Ao Vivo com os Mestres Mamulengueiros, com Chico Simões, Tonho de pombos e Zé di Vina que ensinam a fazer e manipular bonecos.

Entre 17 h e 20h30 (no Mini Circo), espetáculo Circo Minimal, da companhia Gente Falante (do Brasil).

Entre 17 h e 20h30 (no Tablado), espetáculo Corsários Inversos, da companhia Mosaico Cultural.

17 h, 18 h, 19 h e 20 h (no Palco 4), espetáculo Circo en Los Hilos, da companhia Victor Antonov ( da Rússia).

17h15, 18h15, 19h15 e 20h15 (no palco 4): espetáculo Poemas Visuais, da companhia Jordi Betran (da Espanha).

17 h (no Palco 1), espetáculo Vovô, da companhia Truks.

18 h (no Palco 3): espetáculo Poemas Visuais, da companhia Jordi Betran (da Espanha).

18h15 (no Palco 3), espetáculo Cadê Meu Herói?, da companhia Sobrevento (do Brasil).

19 h (no Palco 1), espetáculo O Velho da Horta, da companhia Pequod (do Brasil).

19h30 e 20 h (na Tenda dos Mestres), espetáculo para adultos O Teatrinho de Dom Cristóvão, da companhia XPTO (do Brasil).

20 h (no Palco 2), espetáculo Gulliver, da companhia ViajeInmóvil (do Chile).

Aterro do Flamengo: R. Buarque de Macedo, s/n°, Flamengo

Teatro Sesi Centro: Av. Graça Aranha, 1, Centro

Os paulistanos estão com sorte! Além do Bonecos do Mundo, a cidade de São Paulo também recebe a Mostra São Paulo – Teatro de Bonecos 2011, que acontece em vários lugares:

Dia 13/8:

15 h, no Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda), O Romance do Vaqueiro Benedito, do Grupo Teatro Mamulengo Presepada.

20 h, no Espaço Sobrevento (R. Coronel Albino Bairão, 42, Belenzinho), No Toquen Mis Manos, de Valeria Guglietti (da Espanha/Barcelona).

Dia 14/8:

15 h, no Parque da Independência (Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga), O Romance do Vaqueiro Benedito, do Grupo Teatro Mamulengo Presepada.

20 h, no Espaço Sobrevento, No Toquen Mis Manos.

Dia 15/8:

14 h, no Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis (Estrada das Lágrimas, 2385, Heliópolis), João Come Feijão, de Mariza Basso Formas Animadas.

Dia 16/8:

19h30, na Escola Técnica Estadual de Arte (Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Prédio II, Santana), João Come Feijão.

Dia 19/8:

15 h, no Céu Perus (Rua Bernardo José de Lorena, s/nº, Perus), O Casamento da Baratinha, da Cia Stromboli.

Dia 20/8:

15 h, no Parque do Povo (R. Henrique Chamma, 590, Pinheiros), A Folia no Terreiro de Seu Mané Pacarú, de Mamulengo da Folia.

20 h, no Espaço Sobrevento (R. Coronel Albino Bairão, 42, Belenzinho), A Tecelã, do grupo Caixa do Elefante.

Dia 22/8:

10 h e 15 h, no Céu Jaçanã (R. Antônio César Neto, 105, Jaçanã), A Caixa, da Cia. Mútua.

Dia 23/8:

15 h, no Céu Jaçanã, Encantadores de Histórias, do grupo Caixa do Elefante.

Dia 25/8:

10 h, no Céu Pêra Marmelo (R. Pêra Marmelo, 226, Jaraguá), Os Meninos Verdes, do grupo Voar Teatro de Bonecos.

15 h, no Céu Pêra Marmelo, João e o Pé de Feijão, do grupo Voar Teatro de Bonecos.

Dia 27/8:

10 h, no Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda), Máquina de Histórias, do Grupo Aldeia Teatro de Bonecos.

15 h, no Parque da Água Branca, Bonecas, do Grupo Aldeia Teatro de Bonecos.

Dia 28/8:

15 h, no Parque da Luz (Av. Tiradentes, s/nº, Luz), A Folia no Terreiro de Seu Mané Pacarú, do grupo Mamulengo da Folia.

Curtiu?

Se você não mora em São Paulo ou no Rio, não fique triste! É só prestar atenção na programação da sua cidade: as companhias de Teatro de Boneco estão sempre andando por aí. E, é claro, não precisa esperar ter uma apresentação. Você pode brincar de fantoches e marionetes e inventar histórias para eles. Quer tentar?