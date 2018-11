Investigue estes livros

Quantas páginas tinha o último livro que você leu? O Estadinho aposta que esse tem mais. E nem é porque ele é muito grosso. Mas para ler o Espionologia: O Livro Completo da Espionagem, é preciso muito mais que apenas virar as páginas.

Para criar este livro, Dugald A. Steer criou um grande mistério. Existe uma empresa que está poluindo ilegalmente um rio. Para descobrir quem está por trás deste crime, você (isso mesmo: você) vai precisar decifrar vários códigos.

O mais legal é que as pistas ficam espalhadas ao longo das páginas, de várias formas: dentro de envelopes, com bilhetes, cartões e até na capa. Tem uma parte difícil: decifrar enigmas usando o criptótron, um disco dourado cheio de letras e símbolos (que fica na própria capa).

Mas fique tranquilo: se você não conseguir decifrar nada, nas páginas seguintes o livro dá a resposta.

O detetive Oduvaldo Sampaio Pires da Silva, mais conhecido como detetive Xulé (com X mesmo), resolve mistérios dos mais variados. Podem ser coisas simples, como o sumiço do gato da Dona Laura, até mais complicadas, como o roubo das joias do Museu Imperial.

Mas ele encara de tudo. E, às vezes, nem precisa levantar da cadeira para encontrar a solução.

Para criar o livro Sete Casos do Detetive Xulé, o escritor Ulisses Tavares até convidou o chargista Angeli, um dos melhores do Brasil. Tudo para criar um detetive como nenhum outro.

Ah, foi o Ulisses que ajudou o Estadinho a criar a historinha que saiu na edição de hoje (dia 11), com o Pedrinho, tão fã do Xulé que acabou se tornando o detetive Xulé Jr.

Outro detetive que se mete em grandes aventuras é o Inspetor Zinho. Ele sempre vem acompanhado do seu ajudante, o chinês Kee Mi Edo.

Aqui no Brasil, a editora FTD lançou a série Os Casos do Inspetor Zinho e Kee Mi Edo. São quatro livros, cada um com uma aventura. Até o desaparecimento de uma múmia eles investigam!

O mistério de Detetive Siqueira em: O Panfleto é mais complexo. O escritor Jaime Paladino perdeu suas ideias! E ninguém estava encontrando.

Só que o problema maior nem é esse. Paladino precisa entregar um livro pronto para a editora. Mas, sem poder escrever, como é que ele ia terminar?

É aí que entra o detetive Siqueira na história.