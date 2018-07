Já para casa!

(Por Natália Mazzoni)

Casinhas feitas só para criança brincar. De madeira, improvisada, não importa. A imaginação faz tudo ficar divertido e as possibilidades de brincadeiras são infinitas. O Estadinho visitou uma casa de madeira que fica no quintal de três irmãos, a Irene, a Margarida e o Theodoro. Teve até chá de bonecas e saltos na tirolesa. Não viu ainda? Pode entrar!

A casinha dos irmãos é bem parecida com uma de árvore, pois fica no alto e é integrada a vários brinquedos. Mas há muitas casinhas de bonecas lindas, feitas no chão, que permitem outras brincadeiras. Algumas até se parecem com uma casa de verdade!

(Foto: divulgação)

Essa casinha de bonecas foi construída num sítio no interior de São Paulo. Tem móveis feito sob medida para a criança brincar!

(Foto: Kevin Scanlon, The New York Times)

Essa é a Penny, que mora em Connecticut, nos Estados Unidos. Ela gosta de brincar e receber os amigos em sua pequena casinha rosa.

Construída em três grandes árvores, essa casa na Califórnia, nos Estados Unidos, tem ponte, forte, parede de pedras e escorregador.

Ficou com vontade de ter a sua? Temos mais ideias de como você pode improvisar a sua casinha. Você pode montar cada dia uma, ou então transformar seu quintal num grande condomínio de mentirinha e convidar os amigos!

(Por Lao Napolitano, engenheiro)

Com mesa e cadeiras

Você vai precisar de:

2 cadeiras, 1 mesa e 2 lençóis.

Como fazer?

Junte as cadeiras lado a lado, formando uma bancada. Posicione a mesa a 1 metro de distância das cadeiras. Cubra tudo com um lençol. Se não conseguir cobrir tudo, use o outro.

Vassouras podem ajudar

Você vai precisar de:

1 mesa, 4 cadeiras, 2 vassouras, almofadas, travesseiros e 2 lençóis.

Como fazer?

Parede 1 (com bancada): Posicione a mesa e alinhe 2 cadeiras de cada lado, com os assentos voltados para o lado de fora.

Parede 2 (com janela): Pegue as outras 2 cadeiras e coloque uma de frente para a outra. Apoie as duas vassouras sobre o encosto das cadeiras.

Agora feche a parte de baixo das cadeiras e da mesa com as almofadas e travesseiros.

Cubra tudo com os lençóis.

(Por Maithiá Guedes, arquiteta)

Cobertor vira telhado

Você vai precisar de:

4 cadeiras e 1 cobertor

Como fazer?

Coloque as cadeiras de costas, formando um quadrado. Depois, cubra com um cobertor.

Montou a sua? Conte para o Estadinho!