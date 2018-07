João Grilo e o Professor Sabe-Tudo

Lembra que fomos até o Ceará para ver como as crianças falam de cordéis por lá? Pois então… conhecemos também um renomado poeta popular, cordelista e gravurista que já escreveu vários livros de cordel. O nome dele é Klévisson Viana (já até falamos um pouco disso aqui).

Fizemos uma roda de leitura e Klévisson explicou tudo sobre cordel. E ainda leu para as crianças os versos do livro O Professor Sabe-Tudo e as Respostas de João Grilo. Este último, João Grilo, é uma celebridade do sertão. Possui vários folhetos e já foi famoso na televisão. Ele é um herói adivinhão, alguém que responde a tudo sem demora e quase sempre tem razão.

Cheio de perguntas e respostas, assim o livro é construído do começo ao fim. Escolhemos duas charadas para você brincar!

Charada 1:

– Quero que João Grilo diga

(Pode tocar sua trombeta!):

Que será do cruzamento

Da minhoca e a borboleta?

Diga logo, sem demora,

Me responda, sem careta!

– Esta é fácil, professor!

Tá na ponta da caneta:

Se um bicho desses voar,

Nós chamamos “minholeta”;

Se o bicho andar rastejando,

“Borbonhoca”, não tem treta!

Charada 2:

– Responda agora, João Grilo,

Esta pergunta afiada:

O que possui pé de porco,

Tem focinho e tem rabada

Tem orelha e tem toucinho

E não é porco nem nada?

Disse João Grilo: – Isso é nada,

Já lhe respondo ligeiro

O que tem pé e focinho…

E nem ronca no terreiro,

São duas coisas meu mestre:

Feijoada e açougueiro!

