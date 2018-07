A colunista do Estadinho Adriana Klisys preparou uma brincadeira muito interessante para o Assim Assado desta semana. O Jogo da Onça faz parte da família de jogos Tigres e Cabras, vindos da Índia e do Sri Lanka. Se não viu no papel, pode acessar aqui. Você aprende um pouco de história e ainda descobre como fazer o seu tabuleiro para jogar.