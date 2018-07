Jogo da vida

A Estação Ciência está com uma exposição bem legal que veio da França. A Epidemik tem cartazes, vídeos e painéis. Mas por que falar de uma exposição em um blog para crianças? Porque tem também um videogame de 170 m², com cinco jogos diferentes, no qual os 40 personagens somos nós.

Pois é, as pessoas viram peças do jogo. Mas para chegar até ele, você não vai escapar de estudar com atenção a parte teórica da exposição. É que os jogos tratam de temas que talvez seu professor de ciências ainda não tenha abordado (dependendo da série em que você estiver). Eles se referem a epidemias, o nome que se dá quando uma doença ataca muitas pessoas, ao mesmo tempo, em uma determinada região.

Na prática, o videogame é composto por cinco cenários de epidemias (com nomes nada amigáveis): “atentado bioterrorista de peste pulmonar em Nova Iorque”, “gripe pandêmica em Cingapura”, “Aids em Paris, Moscou e Rio de Janeiro”, “Malária em Bamako, na África” e “Dengue no Rio de Janeiro”. O último jogo, aliás, foi desenvolvido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Brasil (e não apareceu na exposição da França). Mas não se assuste com os nomes, o objetivo é brincar e se manter saudável. Veja como:

Ao entrar na pista, cada jogador é acompanhado por uma “aura”: um círculo projetado no chão, que o acompanha por toda da pista. Em cada aura há desenhos que indicam o estado de saúde, a temperatura, o dinheiro e os sinais vitais de cada um dos participantes.

As regras mudam de acordo com o jogo indicado no telão, lá na frente. Em um deles, por exemplo, a brincadeira é correr para o mosqueteiro ou para o cordão de isolamento (tudo projetado no chão). Em outro, é preciso pegar vacinas e remédios.

Caso você não faça o que é pedido no jogo, seus sinais vitais diminuem. Fique de olho nos três coraçõezinhos que estampam sua aura!

Epidemik. Estação Ciência. Rua Guaicurus, 1.394, Lapa, São Paulo, (011) 3672-5364. Terça a sexta, das 8 h às 18 h; sábado, domingo e feriado, das 9 h às 18 h. Entrada: R$ 4. Até 26/9.