Helen Pomposelli e sua filha, a Keka.

Keka vai fazer aniversário e quer uma saia que “balance”. A avó permite que ela entre num quarto em que guarda suas relíquias. E é nesse cômodo, ao lado de um armário que guarda todo tipo de tesouro, que Keka encontra um baú de chapéus que a levam a uma viagem pela moda.

Essa é a história da peça Keka Tá na Moda, baseada no livro da jornalista, consultora e professora de moda Helen Pomposelli, que divide o roteiro com Eduardo Lyra. A ideia de Helen é mostrar que moda não é coisa só de adulto, nem se resume às badalações dos desfiles. Pelo contrário. Pode ser uma aventura, como a que Keka vive: um chapéu a transforma numa típica mocinha da década de 1910. Uma saia hippie a leva ao Festival de Woodstock, em 1969. Encontra com Rumphrey Bogart numa cena do clássico filme Casablanca, dos anos 1940.

A atriz Juliana Martins (de vestido rosa) interpreta Keka. E a viagem pelo mundo da moda a obriga a fazer uma maratona de troca de roupas nesse armário que também se transforma em cenário.

E a peça não é “programa de menina”. “Tem viagem à Lua, um toque de mistério do filme Casablanca. Eu quis mexer também com os menino”, diz Helen, roteirista e figurinista da peça.

