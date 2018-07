Quer fazer um intervalo na lição de casa? O DVD Kung Fu Panda, os Segredos dos Mestres pode ser uma boa para distrai-lo. Os segredos do mundo de Po são revelados em duas histórias de Kung Fu Panda. Po e os Cinco Furiosos se unem para finalmente desvendar a lenda dos grandes heróis do kung fu: Rino Trovão, Boi Tará e Crocodilo.

O DVD vem também com alguns joguinhos como o Aprenda a Desenhar e Encontre o Pastel.

Kung Fu Panda, os Segredos dos Mestres, Dream Works, R$ 19,90.