Lá vem o sapo

(Por Aryane Cararo)

Era para ser mais um Circuito Estadinho normal. Mas o Lollo fez uma mágica e quem entrava como criança na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, na tarde de sábado (dia 3), saía de lá sapo! Verdade! A gente fez até fotos para mostrar. Veja só esse sapinho sapeca aí embaixo.

Desde que virou sapo, pulava para lá e para cá, sem parar, treinando os saltos.

Hum, acho que ele viu que estávamos o observando… O que será que ele vai fazer?

Ah, chamou uma amiga sapa para pular junto!

Ahhhhhhhh… Era só o Leonardo Costa, de 2 anos, brincando de imitar um sapo! Diz aí, Leo, como o sapo faz? “Rãbet!”, ele contou. Tem nome esse sapinho? “Sapo Jacaré!” E se der um beijinho nesse sapo, ele vira o quê? “Vai virar um leão ou um príncipe.” Mas, no fim da atividade, virou mesmo foi o Sapo Palhaço, conforme Leo nos contou.

A amiguinha era a Mariana Khoury, de 4 anos, e essa sapinha branca com bolinhas coloridas ganhou o nome de Bela. As duas contaram que iam pular muito na casa de Mariana.

O Leo e a Mari fizeram parte da oficina de sapos do Lollo e da Blandina Franco, que fizeram os livros Quem Soltou o Pum? e Grande, Pequeno. Para essa atividade, o Lollo levou um kit para cada criança, com a ajuda da agência Peralta StrawberryFrog, que tinha sapinhos de três tamanhos diferentes, com olhinhos e adesivo para colar, e uma máscara de sapo com língua de sogra, quer dizer, de sapo!

As crianças tiveram basicamente que recortar os corpinhos de sapo e decorar. Mas muita gente precisou de ajuda com as tesouras. Ainda bem que os pais e o Lollo estavam lá para auxiliar.

Quer dizer, nem todo mundo precisou de ajuda. A Gabriela Morgan Cherobin, de quase 3 anos, não deixou sua mãe chegar perto da tesoura. Foi a primeira vez que ela pegava em uma e não parou de picotar e picotar o papel. Ela nem quis saber muito da atividade, ficou é facinada com a tesoura. Já imaginamos o que ela vai pedir para o Papai Noel…

Já o Henrique Hespanhol, de 3 anos, contou com a ajuda de um montão de gente. Quem fez o sapinho? “Minha mãe que fez.” E quem recortou? “O moço.” E quem enfeitou? “O tio.” Na verdade, a decoração foi toda dele, conta a mãe.

O Lollo socorreu o Gustavo Martins e Sá, de 5 anos, que já estava revoltado porque não estava se entendendo com a tesoura. Ele estava tendo dificuldades em recortar a máscara. É que ele prefere escrever do que recortar, sabe? Desenhar também ele gosta, mas as tesouras… ai ai ai. No fim, deu tudo certo.

No fim, teve sapo de tudo quanto é jeito. E muitas sapinhas. Essa da foto se chama Maria Luísa (é a verdinha, viu, gente?). A dona da sapinha também se chama Maria Luísa e ela tem 3 anos. Seu pai bem que tentou sugerir o nome Cinderela, mas Maria Luísa estava irredutível: todas as sapinhas seriam Maria Luísa. E ponto final, não é, Malu?

Teve até uma família inteira de sapos! Pois veja a saparada da Juliana Menna Barreto Abeling, de 8 anos: o verde é um sapo dálmata chamado Thomas (com H, ressalta a Ju), o branquinho é uma sapa chamada Suzana (com Z!) e o azulzinho é uma sapinha chamada Juliana (!). E não é que são os nomes da família inteira? Juliana disse que vai brincar com todos eles.

E teve mãe que virou sapa lá na loja, acredita? Pois veja como ficou a mãe da Paula Daniela Ferreira, de 3 anos, foi de morrer de rir, não é Dani? A filha fez também um sapo que tem chulé “porque andou sem sapato no chão”. Muito cuidado, crianças, para não ficar que nem o sapo da Dani.

Teve ainda irmão fazendo a saparada juntos. O Luiz Felipe Vegas Amaral, de 8 anos, achou tudo muito fácil de fazer. Ele recortou rapidinho os sapinhos, só colou os olhos e entrou na fila para jogar Wii, logo ao lado.

Seu irmão Luiz Gabriel Vegas Amaral, de 6 anos, enfeitou mais seus sapinhos, com bolinhas azul, laranja e verde. Mas se divertiu mesmo foi com a língua de sogra-sapo. Vai tudo para a decoração da casa da mamãe.

Quem estava com pressa levou o kit para terminar em casa. Foi o caso do Pedro Campanini, de 6 anos. Seu sapinho, conta ele, vai se chamar Pula-pula e eles vão brincar juntos. E se alguém der um beijinho no seu sapo, Pedro, no que ele se transforma? “Ah, acho que em um príncipe.”

Mas não um príncipe como o da Camila Leite Dias, de 8 anos, que vai ser moreno, alto e bonito. E se chamará Rafael. “Eu gosto do nome”, explica ela. E enquanto ele é apenas sapo? “Vou brincar que sou amiga dele, vamos pular juntos.” E lá foi embora mais uma sapinha sapeca…