Laboratório caseiro

Você acha que todo cientista é biruta e tem um trabalho muito complicado de entender? Apesar de eles estudarem bastante para explicar como as coisas acontecem e funcionam, algumas experiências são mais simples do que imaginamos.

O Estadinho convidou os pesquisadores malucos do Mad Science para desenvolver alguns experimentos que, além de curiosos, viram brincadeiras seguras para fazer em casa. Agora, vá para o quintal e monte o seu laboratório!

BALÃO DE BICARBONATO

Material:

1 garrafa pet de 600 ml

150 ml de ácido acético (vinagre)

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 bexiga

1 funil

Como fazer:

Com a ajuda do funil, coloque o bicarbonato dentro da bexiga. Deixe-a de lado e use o mesmo funil para colocar os 150 ml de vinagre dentro da garrafa. Depois, coloque a boca da bexiga no gargalo da garrafa.

Em seguida, é só virar o balão, fazendo o bicarbonato entrar em contato com o vinagre. Você vai ver que a bexiga vai começar a encher. Por isso, é importante segurá-la firme para que ela não solte do gargalo.

Explicação:

Esta reação é chamada de ácido-base. O ácido é o vinagre e a base, o bicarbonato. Quando eles se encontram, forma-se um gás chamado dióxido de carbono, ou gás carbônico. É esse gás que faz o balão encher.