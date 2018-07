Lendas amazônicas

O Circuito Estadinho de amanhã (dia 29) vai trazer lendas diretamente do folclore amazônico. É que Priscila Harder e Juliana Offenbecker, as meninas da Cia. Conto em Cantos, foram coletar histórias no Amazonas e no Pará e agora as apresentam com objetos e instrumentos que vieram de lá. Entre os contos estão Como Surgiu a Noite, A Lenda da Vitória-régia e A Noiva do Cai-cai. Venha ouvir na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas.

Circuito Estadinho: Contação de histórias com a Cia. Conto em Cantos na Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Sábado (dia 29), às 15 horas. Grátis.