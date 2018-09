Lendas da Amazônia

Tem festança na mata! Pelo menos é o que contam as vizinhas Barbra e Sirona (ah sim, os nomes estão corretos). De canoa, as moças descem um rio grandão rumo a Parintins com um único objetivo: participar da ‘Festa do Boi’.

Mas antes da festa acontece um tantão de coisas. Imagine que, no rio, elas pegam um atalho por um igarapé, uma espécie de trilha em cima das águas. Ali há uma sereia danada, que desvia o caminho das meninas em direção às ilhas encantadas.

Assim, a aventura ganha novo rumo, com areias encantadas, curupiras, botos e cobras grandes. A história, cheia de lendas e seres imaginários, está no espetáculo Amazônia Adentro, que estreia amanhã (dia 26), no Centro Cultural São Paulo.

“Viajamos de Manaus a Belém por dois meses para pesquisar as lendas e tradições do povo ribeirinho. Foram vários dias dormindo na rede e comendo farinha e peixe”, contou Juliana Offenbecker, uma das integrantes da Cia. Conto em Cantos.

Amazônia Adentro. Centro Cultural São Paulo (CCSP). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, São Paulo, (11)3397-4002. Sábado e domingo, às 16 h. R$ 10 (dia 11/7, preço popular: R$ 2,55). 60 minutos. Recomendação da produção: a partir de 4 anos. Até 15/8.