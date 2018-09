Leve seus pais

Hoje é domingo e você não aguenta mais ficar em casa? Então, vamos dar quatro motivos para você convencer seus pais que o Dia da Família, no Centro Cultural Banco do Brasil, é uma boa opção:

1) O atleta Diego Freestyle ensina a meninada a fazer acrobacias com bola. Isso no calçadão, às 14 horas, antes mesmo de entrar no espaço cultural.

2) Tem uma animação da Disney: Tinker Bell e o Tesouro Perdido. Afinal, domingo é dia de cinema.

3) Daniel Warren ensina a construir um enorme soprador de bolhas de sabão. Sabia que Daniel, o moço que ficou famoso na série de TV Art Attack, adorava brincar na marcenaria do avô quando era criança? Ali, ele construiu até um forte apache.

4) Tem choconutella. Hum, uma delícia! Não é de graça como as outras atrações (custa R$ 7,75, no café). Mas vale muito a pena.

Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, Centro, São Paulo, (11) 3113-3651. Domingo (dia 27), a partir das 14 h (filme, 15 h). Grátis (senha no dia do evento a partir das 10h). Recomendação da produção: livre.