Loja de sonhos

Feche os olhos e imagine a loja de brinquedos mais legal do mundo. É provável que você pensou em algo bem parecido com o que é a Loja Mágica de Brinquedos do Sr. Magorium.

Bonecos de pelúcia que abraçam, esqueletos de dinossauro que se mexem e aviões que voam pela loja. Mas nada tem pilha. Tudo é mágico.

Quando o Sr. Magorium deixa o mundo, a missão de Henry (o contador contratado para colocar as finanças da loja em dia) e Molly (a fiel e adorável gerente) é fazer com que a loja se torne encantada de novo. Até que eles descobrem que a mágica está nos nossos olhos. É só acreditar.

Esse DVD não é um lançamento, o filme A Loja Mágica de Brinquedos (Imagem Filmes, R$ 14,90), é de 2007. Mas vale a pena conhecer essa história. Para se lembrar de acreditar em sonhos. E também ver o mundo com pelo menos um pouquinho de mágica nos olhos.