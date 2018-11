Lona de papel

Respeitááável público (se você já foi ao circo, sabe que tudo começa com esta frase)! Montamos uma tenda nas páginas do Estadinho para explicar que história é essa de palhaço e trapezista. Alguém faz ideia de quanto tempo o circo existe?

Ele é muito mais antigo que o seu tatataravô. Há registro de que tudo começou na Grécia antiga e que, até por isso, os números circenses são parecidos com os esportes olímpicos (aqueles com barras e argolas, que valorizam tanto a perfeição do corpo).

Mas os chineses também têm a sua versão. Eles dizem que, assim como a música e a dança, a acrobacia da China foi o que deu origem a essa arte milenar.

Só que o circo do jeito que a gente vê hoje foi criado muito tempo depois, pelo inglês Philip Astley, em 1770. Ele conseguiu deixar o espetáculo mais cômico e levou a tenda para as feiras, para que todo mundo pudesse rir e admirar os artistas.

Hoje, ele mistura teatro, música, artes plásticas e até capoeira. E, para nossa alegria, ainda tem pipoca e algodão doce. É um mundo feito de fantasia e do talento de pessoas.

Foi por isso que nós convidamos o ilustrador Carlinhos Müller para criar estas imagens. Com papel colorido e muitas ideias, ele mostra aqui que todo mundo carrega a magia do circo dentro do peito. E você, vai querer ser o palhaço ou a bailarina?

Quer saber o que cada artista faz no picadeiro?

