Mais atrações bacanas para crianças em Londres

(Por Davi Lira, de Londres)

Uma volta por Greenwich: um dos passeios mais bacanas em Londres

Se a sua família pretende ir para Londres, ou já está lá, pode ter certeza: dentre as várias opções que a cidade oferece, um passeio pela região de Greenwich é diversão garantida. E a brincadeira já começa pela forma como você chega lá. Optando pelo transporte público, que é ótimo, as melhores opções são o ônibus ou o trem de superfície. O primeiro é superbacana, porque é todo vermelho e tem dois andares. E a segunda opção é bem legal também, já que você consegue ver toda a cidade até chegar à estação desejada, de Cutty Sark (DLR).

Assim que chegar a essa estação ou às proximidades, você vai ver que o lugar é bem bonito, cheio de casas, bares e lojas com uma aparência de antigamente. A primeira parada ninguém precisa nem dizer qual é: você vai ver do alto um supernavio no meio de uma praça. O nome da atração tem o mesmo nome da estação: Cutty Sark.

Depois, bem pertinho, tem o Museu Nacional Marítimo. Lá, é possível entrar no mundo antigo das embarcações. Não faltam barcos e navios de vela, de todas as medidas, e até de tamanho real. Logo na entrada, existe um barco mais ou menos grande dentro de uma garrafa. Todo mundo fica impressionado quando vê. Dentro do Museu ainda é possível brincar de ser capitão, ou seja, você pode comandar o navio e ainda se divertir com outras brincadeiras na galeria específica para crianças.

Quando cansar de brincar no Museu, um passeio pelo Mercado de Greenwich vai fazer você matar sua fome. E advinha de quê? De churros de brigadeiro! Sim, existe uma barraquinha de churros brasileiros lá em Londres.

Então, aproveite, coma e parta para a próxima parada: o Observatório Real de Greenwich. O legal do Observatório é mesmo ir atrás da linha imaginária que os ingleses criaram e que divide o mundo em dois: o Ocidente e o Oriente. Tirar uma foto lá com cada um dos pés de um lado da linha vai deixar você conectado completamente, tanto com o Leste quanto com o lado Oeste. É isso, Greenwich é diversão com aprendizado garantidos!

Zoológico (e os pinguins)

O London Zoo tem a maior piscina de pinguins da Inglaterra e seus shows são bem aguardados (até mesmo durante os momentos em que são alimentados). Estrelas do Zoológico de Londres, na página web exclusiva deles é possível ver a câmera que funciona durante todo o dia e ainda se divertir com os games que estão lá e podem ser acessados quando você bem entender. Clique aqui e comece a se divertir. No zoológico, existem também muitas famílias de suricatas. Esses animais você deve conhecer bem: é a espécie que pertence o Timão, do Rei Leão.

As formigas no Museu de História Natural

Como vivem as formigas? De que maneira elas trabalham? Essas são duas das perguntas apresentadas pelo Museu de História Natural de Londres aos seus visitantes. As repostas, você mesmo pode ver, checando ao vivo uma colônia completa de formigas. Pela câmera que funciona 24 horas na internet, é possível ver de pertinho um montão de famílias de formigas trabalhando sem parar. Clique aqui para ver e, qualquer problema na visualização, chame os seus pais para ajudar:

Harry Potter

Segredos serão revelados ao norte de Londres, em Watford. É o que propõe a visita aos estúdios de cinema onde foram filmadas cenas da série. Efeitos especiais e detalhes por trás das câmaras poderão ser conferidos nessa jornada mágica ao mundo do bruxinho mais famoso do mundo. Nós fizemos uma matéria quando o passeio foi inaugurado, relembre clicando aqui.

Torre de Londres

Quem imagina que só vai encontrar uma torre se surpreende ao ver um castelo. É uma das fortalezas mais famosas do mundo: tem mais de 900 anos. Dentro, ainda dá para ver uma coleção de joias usadas por rainhas e princesas. Do lado de fora se vê a histórica Ponte da Torre.

Aquário

O Aquário de Londres é a casa de mais de mil espécies de animais aquáticos e de plantas. Só de tubarões, são mais de 40, de 12 espécies diferentes. Acompanhar a alimentação desses bichos é uma atração e tanto. E ainda tem mais outras 10 zonas temáticas para ver.

Fonte da Princesa

Uma área para se tranquilizar e colocar os pés dentro da água. Construído em homenagem a Diana, a Princesa do País de Gales, a fonte quase rasteira tem cascatas onduladas e um formato circular. As águas são cristalinas. Fica dentro do imenso Hyde Parque (pertinho ainda tem o barco do Peter Pan).

Mães brasileiras escrevem como Londres pode ser divertida

A cidade de Londres é bem longe do Brasil. Mas o engraçado é que nas ruas da capital da Olimpíada 2012 existe um montão de brasileiros, de todas as idades. E o que não faltam são crianças. Muitas delas morando aqui mesmo e outras que vieram passear com a família, já que Londres é conhecida como um lugar que está cheio de atrações bacanas.

Mas como fazer para aproveitar tudo o que a cidade oferece? A melhor coisa é mesmo se planejar e buscar informações. Então, depois de ver o Estadinho desta semana, com uma seleção bem bacana feita exclusivamente para você ler e se deliciar, você pode recomendar para sua mãe a leitura de três blogs que descobrimos em Londres.

São três páginas na internet feitas por mães brasileiras que moram na capital da Inglaterra. Elas conhecem muito bem a cidade, seus filhos nasceram lá, mas cada blog tem uma proposta bem diferente. Os mais legal de tudo é que é feito por quem mais conhece do assunto “diversão para crianças”: as próprias mães!

E se você resolver ir em outubro, pode ir agendando: no dia 20 haverá um festival de filmes especialmente para crianças e adolescentes. “Teremos quatro sessões de filmes durante todo o dia na Birkbeck University of London”, informa a organizadora do evento, Cristiane Pederiva.

Para conferir as melhores opções de playgrounds de Londres e muitas outras opções de lazer:

Guia London and Kids: Editado pela mãe da Charlotte Vailati, de 3 anos, Carolina Pascual

GraFlor: Editado pela mãe do Nicolas Martins, de 4 anos, Graziela Flor, que fala sobre as aventuras do filho e da família

Brazilian Mums: Editado pela mãe Isabella Mizrahi, de 1 ano e 7 meses, Alessandra Mizrahi, para facilitar a tarefa de ser mãe na Inglaterra.