Mais livros sobre futebol

Quer entrar ainda mais no clima da Copa do Mundo?

A Editora Salamandra está relançando dois livros bem legais sobre o tema! Eles foram escritos em 2005 por uma craque da literatura infantil, a escritora Ruth Rocha. E agora ganharam ilustrações fresquinhas da Mariana Massarani.

Você vai conhecer as peripécias futebolísticas do Catapimba e dos meninos da sua rua. Em A Decisão do Campeonato, a turma implica com o juiz Armandinho, porque toda hora, nos momentos decisivos do jogo, eles ouvem o apito. Chamam Armandinho até de ladrão! No final, fazem uma descoberta muito interessante que muda a opinião de todos.

No outro livro, Armandinho, o juiz, ele é chamado novamente de ladrão, coitado. Quando Armandinho não aguenta mais ouvir esse e outros insultos, ele decide jogar em vez de apitar. Mas aí a partida vira a maior confusão! Finalmente os meninos entendem a importância de um juiz e aprendem a respeitar (pelo menos um pouquinho) o Armandinho. Aliás, repare como ele é estiloso nas bonitas ilustrações feitas pela Mariana. (Por Fabiana Caso)

Armandinho, o Juiz e A Decisão do Campeonato, de Ruth Rocha, com ilustrações de Mariana Massarani. Ed. Salamandra, R$ 28,50 cada.