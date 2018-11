Malas prontas

Oba, as férias chegaram!!! De verdade ou só na imaginação, é hora de viajar. Mas o que levar na mala? A ilustradora Mariana Zanetti (no centro da foto) deu algumas dicas no Circuito Estadinho de ontem (dia 11) na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Para começar, todas as crianças receberam pequenas malas, com objetos de papel para criarem seus personagens. Seres especiais para embarcarem na viagem. Olha só:

Camila Bonecker Miorim, de 5 anos, fez um peixe e um prato de comida.

“Ele pode ficar com fome”, explica

Gleica Rodrigues de Souza, de 7 anos, encontrou uma cobra em sua maleta

e fez uma comidinha para ela. “Adoro bichos. Sabia que meu tio cria cobras de verdade?”



As amigas Larissa Akemi Ferrato e Karol Schineider, ambas de 5 anos,

encontraram um garfo e um frasco de perfume

Pedro Cardoso Soderi, de 8 anos, fez um homem-pássaro

Sophia de Campos Berg, de 9 anos, resolveu fazer monstros.

“Quero levar para uma nova viagem para a África. Fiz um safári e adorei os leões”

Personagens prontos, Mariana explica que é hora de preparar os objetos para colocar dentro da mala.

“Fiz um computador, um lacinho para colocar no cabelo e um peixe.

Também fiz um barco, no caso da nave espacial pousar no espaço.”

Maria Fernanda Ferraz Duppret, nossa agente de viagens, tem só oito anos mas pensou em tudo.

Luiz Fernando Lopes Cagnoto, de 9 anos (no centro da foto), levou os vizinhos Andre e Anne.

“Leio o Estadinho desde que ele era grande, todo o sábado.

O que eu mais gosto são as tirinhas”, conta Luiz, com a mala na mão para seguir viagem.

No final, as crianças trocam as malinhas. Resultado:

cada um voltou para casa com o seu personagem e a mala de objetos criada por um amigo.

Na foto, Gleica oferece a sua para Maria Fernanda.

Gostou da viagem? Então, prepare-se: sábado que vem (dia 18) acontece o último Circuito Estadinho do ano. Vai ser na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Aproveite!