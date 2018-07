Maluquices da física

(Por Aryane Cararo)

Parecia até filme de terror: uma neblina tomou conta da seção infantil da Livraria Cultura do Bourbon Shopping no último sábado, dia 21. Mas não era nada disso. Era só o final da apresentação da Mad Science no Circuito Estadinho. Os cientistas malucos foram lá para falar dos três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Como nenhuma apresentação deles nunca é muito normal, teve gelo seco, imitação de molécula, bolhas de vapor de gelo seco e muita gente curiosa com as experiências. No fim, todo mundo foi embora com um folder para fazer seus experimentos malucos em casa. Vejam como foi:

O próximo Circuito Estadinho, de 28 de abril, vai ter histórias do grupo Contantes Contentes. Eles vão falar quanto tempo o tempo tem na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, às 15 horas. Apareça!