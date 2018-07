Mandalas coloridas no Circuito

Aline Alves e Alessandra Maiello, do ateliê Sucatinha de Luxo

(Por Natália Mazzoni)

O Circuito Estadinho desta semana comemorou a Páscoa com o que a gente mais gosta de fazer: brincando!

Alessandra Maiello e Aline Alves, do ateliê Sucatinha de Luxo, foram até a Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos ensinar as crianças a fazerem mandalas usando discos de vinil. Legal, não é?

Cada criança que apareceu por lá ganhou um disco de vinil, desses que seus pais usavam para escutar música antes de inventarem o CD. Para decorar, etiquetas e adesivos coloridos. Cada um inventou o que queria! Teve quem fez com bolinhas, quem preferiu borboletas e até quem imaginou um volante de carro. Quer ver o resultado? Clique na nossa galeria de fotos.