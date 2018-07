Mande sua careta

O Estadinho está convidando todas as crianças a participarem da nossa “caretada”. O que é isso? É a galeria de fotos para comemorar os dois anos da seção “Eu faço careta…”. Para isso, basta que os pais ou responsáveis enviem uma foto do filho fazendo careta porque gosta do Estadinho. Ele pode ficar vesgo, franzir as sobrancelhas, puxar as orelhas ou mostrar a língua, do jeitinho que Felipe Benotti Carbonell, de 6 anos, está fazendo na foto acima.

Para participar, é preciso enviar até o dia 21 de março uma foto com, no mínimo, 700 px de largura e as seguintes informações:

– Nome do pai, mãe ou responsável

– Nome completo da criança

– Idade da criança

– Cidade onde mora

Os e-mails devem ser enviados para infograficos@estadao.com.br

As fotos serão publicadas no dia 24 de março. Participe!