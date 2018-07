Manual de busca

Como você vê o mundo? Qual é o seu jeito de observar e perceber as coisas? O Estadinho desta semana é um convite. Queremos que você separe um tempo para perceber o mundo de um jeito diferente. Olhar as paisagens, ouvir as pessoas, ver as cores, achar objetos perdidos que contem histórias. É explorar o mundo por sua conta e guardar tudo o que achar de especial. Um bilhete, um amigo, um momento. Nós, por aqui, vamos fazer o mesmo. Boa sorte!

Aryane Cararo e Natália Mazzoni

