Mão de coelho

Quer aprender a fazer um bichinho para brincar de fantoche? O Professor Sassá ensina.

Você vai precisar de:

Papel tamanho A4, com gramatura 85, na cor rosa

Retalhos de papel nas cores azul escuro, azul claro, branco e preto

Tesoura sem ponta

Cola branca

Algodão

Agora, siga os passos:

1) Para fazer o corpinho, pegue o papel rosa e deixe-o na horizontal. Então, coloque sua mão fechada no centro dele. Preste atenção no espaço que sobra nas duas laterais e dobre-as para dentro. Cole uma ponta na outra.

2) Você vai ficar com um grande envelope vertical. Feito isso, dobre o papel no meio, juntando ponta com ponta.

3) Agora, pegue uma ponta e volte com o papel ao centro, dobrando mais uma vez. Então, faça o mesmo do outro lado.

4) Atenção: as pontas têm de ficar para fora. O papel em de parecer uma sanfona (ou uma letra M). Feito isso, você já tem o corpinho.

5) Pegue os papéis coloridos e recorte as orelhas (siga o formato que você vê na foto, como se fossem gotas gordinhas).

6) No mesmo formato, porém menor, recorte e cole o papel azul escuro no meio do azul c laro. Assim, você terá as orelhas.

7) Enrole o algodão com as mãos para formar as bolinhas dos olhos. Depois, é só recortar dois círculos no papel preto e colar nas bolas de algodão.

8 ) Use o papel branco para fazer os dentinhos. Recorte pequenos quadrados, intercalando sempre um dente e um buraco.

9) Com o papel preto, faça tiras para o bigode. Com o azul escuro, recorte a bola do nariz.

10) Pegue o corpo e cole, na parte de cima, as orelhas e os olhos.

11) Um pouco abaixo, cole o nariz e o bigode. E na outra dobrinha (onde vai ficar a boca), fixe os dentes.



PRONTO!

Para brincar, coloque o dedo polegar na abertura inferior da peça e os outros quatro dedos na superior.