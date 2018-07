Neste sábado e domingo (30 e 31/7), vai ser dia de brincar na cozinha. No evento Paladar Cozinha do Brasil, organizado pelo caderno Paladar do Estadão no Hotel Grand Hyatt São Paulo, as crianças terão oficinas próprias para elas. É a primeira vez que isso acontece. Assim, enquanto seu pai ou sua mãe participa das outras oficinas e palestras, com os mais renomados chefs de cozinha, você também coloca suas mãozinhas na massa ou põe seus sentidos para adivinhar do que são feitos alguns pratos. Tudo de uma forma muito divertida e de graça (atenção, as oficinas dos adultos são pagas).

“As oficinas têm como princípio aproximar as crianças dos ingredientes, seja experimentando ou executando uma receita”, conta a chef Betty Kövesi, da Escola Wilma Kövesi de Cozinha, que vai dar as aulas junto com Gabriela Martinoli. As duas oficinas foram desenvolvidas especialmente para o evento do Paladar e foram elaboradas com muitas brincadeiras e jogos de experimentação. Com certeza você vai se surpreender!

Amanhã (30), às 14 horas, a aula será para preparar um crumble de bananas, uma espécie de tortinha. A brincadeira começa na preparação, ao lavar a mão na pia. “Vamos falar dos cuidados de estar na cozinha, dos utensílios, de higiene e organização. Depois, as crianças vão descascar e explorar três tipos de bananas”, explica Betty. Então, ajudam a fazer a massa, a untar a forma, a polvilhar, a fazer a cobertura… Na hora de levar ao forno, elas vão só assistir às chefs trabalharem. E, depois de pronto, todo mundo prova o resultado e poderá dar sugestões até de troca de ingredientes. Mas isso é só um detalhe, porque o divertido mesmo é participar da preparação do prato!

No domingo (31), às 15 horas, a oficina será, na verdade, uma gincana. As crianças vão experimentar pratos de sabor doce, salgado, azedo e terão de adivinhar que ingredientes são usados em cada um. É um jogo divertido para colocar seus sentidos para funcionar! O bacana é que você pode se surpreender com as respostas corretas. E o melhor é que ninguém sai perdendo: todo mundo ganha.

As oficinas são gratuitas, por ordem de chegada e são indicadas para crianças a partir de 6 anos. Mas, atenção: as vagas são limitadas. Por isso, chegue antes e garanta seu lugar!

Clique aqui e veja toda a programação.

Paladar Cozinha do Brasil: Hotel Grand Hyatt São Paulo. Av. das Nações Unidas, 13.301.