É carnaval, a festa mais animada do ano! Já vestiu fantasia? Preparou um saquinho cheio de confetes coloridos e serpentinas para jogar no salão? Antes de sair correndo para brincar, escute a Marchinha do Estadinho! Ela foi feita no ano passado, pela turma do Furunfunfum e do Sopro Brasileiro. Cante com a gente. E bom Carnaval!

No Estadinho tem carnaval

brincadeira de criança é notícia de jornal

No Estadinho tem carnaval

Quem quiser entrar na dança é só trazer o pessoal.

É carnaval

Chegou a hora de botar a fantasia

Mamãe eu quero, mamãe eu quero

Eu quero cair na folia.

Vai ser legal

Vai ter mais de mil palhaços no salão

Arlequim, Pierrô e Colombina

Todo mundo animado no zum-zum-zum

E para garantir a alegria

O Sopro Brasileiro e o Furunfunfum!