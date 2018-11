Maria o quê?

Eles são alunos do Ensino Fundamental do Colégio São Domingos, em São Paulo, e também autores do Livro da Maria-fedida.

Tudo começou quando voltaram de férias e perceberam que havia uma série de bolinhas brancas espalhadas pelo pátio da escola. E foram atrás para saber o que era aquilo. Com a ajuda da professora Renata Aguiar Faria, descobriram que as bolinhas eram, na verdade, ovos de maria-fedida. E que a escola estava infestada, pois os bichinhos estavam perdendo suas moradias e invadindo outros espaços. “Percebemos que várias árvores na região haviam sido cortadas e os insetos estavam procurando outros lugares para morar”, diz a professora.

A pesquisa durou um bom tempo, até que um dia a professora preparou um folheto explicativo para que os alunos levassem para casa e contassem aos pais tudo o que sabiam sobre o bichinho. A ideia foi tão legal que virou um livro, pela Editora Quincas.

Com ele, você aprende que a maria-fedida, de nome científico Nezara Viridula, também pode ser chamada de fede-fede e percevejo-verde. E que o ovo é branco só enquanto algum bicho está lá dentro. Depois, ele fica transparente. O livro também conta que a maria-fedida aparece mais no verão do que quando faz frio. E que o mau cheiro, que sai de suas asas, é produzido somente quando ela sente que está ameaçada. Por isso o nome popular.