Massinha de pão

Sabe todas aquelas formas que você inventa com a massinha? Já pensou em fazer tudo isso, só que com a massa do pão? É o que vai acontecer amanhã (dia 28), na Livraria Panapaná. Na oficina Mão na Massa, você modela, espera assar e no fim da atividade come o pão que acabou de sair do forno e toma chocolate quente. E no meio de tudo isso, ainda ouve histórias da atriz Denise Cruz, do Grupo Parampará.

É lógico que o pão não vai ficar colorido, mas dá para criar milhares de formas diferentes para a hora do lanche ficar ainda mais gostosa.

Livraria Panapaná. Leandro Dupré, 396, Vila Clementino, São Paulo, (011) 5082-2132. Quarta-feira (dia 28/7), das 14 h às 17h30. Preço: R$ 70.