Medo do escuro

(Por Aryane Cararo)

É noite e está escuro. Jerônimo, o sapinho, sente medo. É de noite que barulhos assustadores aparecem: esqueletos do pântano, monstros de água doce, serpentes de plumas… Mas, naquela noite, um som horripilante foi ouvido: cric crec pi ploft! O que a noite escura estaria escondendo? Jerônimo não quer descobrir sozinho em seu quarto. Ele corre para a cama dos pais. E não deixa ninguém dormir direito. Então, seu pai decide dormir no quarto do filho e ouve o cric crec pi ploft! E resolve o mistério do livro Cric Crec Pi Ploft!

Não podemos falar o que é. Mas a resposta é muito mais simples do que a imaginação gosta de inventar. A autora belga Kitty Crowther, que escreveu o livro Meu Reino, já indicado pelo Estadinho, trata do tema com doçura e mostra como alguns medos podem ser superados com um pouquinho de paciência e muito amor. Se você tem medo de dormir sozinho à noite, ler este livro pode ajudar a resolver seus problemas. Quer uma dica? Leia ao lado do aconchego de seus pais! Antes de ir para sua cama, é claro.

Cric Crec Pi Ploft! Autora: Kitty Crowther. Cosac Naify, R$ 35.