Olha só que legal. A Laura Trabold Ferone, de 11 anos, de São Paulo (SP) fez uma homenagem para seu pai. Ela decidiu mostrar todo o seu amor com o desenho. Para quem não consegue ler o recado, a gente repete aí embaixo:

Risonho

Inteligente

Cuida bem de todos nós

Amoroso. Papai

Receba

Da mamãe e das suas filhas

O amor com muita dedicação. Te amo.