Ao ser traído pela mulher, o terrível rei da Pérsia decreta que terá uma jovem por noite, matando-a no dia seguinte. Na tentativa de colocar fim à sina, Sherazade decide entreter o rei contando histórias, durante mil e uma noites, e começa narrando as aventuras de um moço chamado Aladdin. A história será contada no espetáculo que acontece neste sábado (dia 18) e domingo (dia 19), no Credicard Hall.

Curioso para saber mais, o Estadinho entrevistou o próprio Aladdin, que contou segredos que nem Sherazade desconfiava:

Por que Sherazade escolheu logo a sua história para animar o rei da Pérsia?

Ah, não sei muito bem… Será que sou um cara de sorte? Apesar de ser sozinho, sempre fui muito corajoso em minhas aventuras. Acho que Sherazade precisou de coragem e sorte para sobreviver a cada uma das mil e uma noites!



Como é voar em um tapete mágico? Não dá medo?

É maravilhoso!!! A sensação de poder tocar as estrelas e chegar perto da lua é incrível. Mas medo eu não tenho, porque o tapete é meu grande amigo e nunca me deixará cair.



O que mais chamou sua atenção em Jasmine? Foi amor à primeira vista?

Os seus olhos, que brilharam como a lua quando a vi pela primeira vez. E sem dúvidas, foi amor à primeira vista.



Quem é seu melhor amigo? Abu?

O Abu foi o meu primeiro amigo. Mas eu diria que agora tenho três melhores amigos: o Abu, O Tapete e o Gênio. Eles me ajudaram a conquistar o coração da linda princesa Jasmine e me acompanham em todos os momentos.



Qual foi a aventura mais perigosa que você já encarou?

Sem dúvida, entrar na gruta e pegar a lâmpada mágica de Hiujaman. Achei que realmente nunca mais fosse sair daquele lugar!



Tem algum detalhe secreto em sua história que Sherazade esqueceu de contar? Prometemos não espalhar seu segredo!

Sim! A Sherazade esqueceu de contar que, quando virei Sultão, tive que pagar por cada fruta e pão que roubei na feira. Mas hoje, aprendi a minha lição. Se quiser muito algo, peça! Não pegue sem pedir!



Que fim teve a lâmpada mágica?

Jaffar, hoje, é o novo prisioneiro da lâmpada mágica. Ela está muito bem guardada no Palácio de Agrabbah, para que este feiticeiro nunca mais faça maldades mundo afora.

