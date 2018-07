Nesta semana, o Professor Sassá ensina a criar uma brincadeira bem legal: o Mil Faces. Com um molde de cabeça e alguns modelos diferentes de nariz, olhos, boca e cabelo, você pode criar os mais diferentes bonecos. É só grudar e desgrudar as peças no rosto de papelão.

Para fazer o Mil Faces, você vai precisar de papelão, tesoura de ponta redonda, fita dupla face, pincel, verniz, tinta acrílica (salmão, preta, branca, azul, amarela, vermelha, marrom e cinza).

Documento Clique aqui para imprimir os moldes PDF

Depois, é só imprimir o molde, passar para o papelão, recortar e pintar. A cabeça precisa receber uma camada de verniz depois que a tinta secar (para poder grudar as pecinhas). Depois que pintar olhos, narizes, bocas e cabelos, grude atrás de cada um a fita dupla face.

Agora, é só fazer as mais variadas combinações e ver com que cara seu boneco vai ficar!