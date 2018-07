Milly e Molly no iPad

Os livros para iPad e outros tablets ainda aparecem com menos frequência do que gostaríamos aqui no Brasil. Então, cada lançamento é motivo de comemoração ou pelo menos de curiosidade, não é? Uma das últimas histórias a virar aplicativo para iPad é Milly, Molly e Sal e Pimenta, em uma parceria da Livraria Cultura e o canal Discovery Kids.

Nesta história, os personagens não foram tirados de um livro, mas da animação Milly e Molly, que é exibida no Discovery Kids aos sábados e domingos e indicada para crianças de 4 a 8 anos. Além das amigas, o aplicativo traz dois cavalos muito mansos, chamados Sal e Pimenta. A história é bastante simples e mais adequada para quem está aprendendo a ler e a escrever. Isso porque, com um toque em qualquer palavra, a narradora repete seu som e, com dois toques, explica que letras a formam. Dá para fazer isso a qualquer momento. E mesmo com a história sendo contada, cada palavra pronunciada é destacada durante a contação.

Mas há recursos mais interessantes ali. O mais legal deles permite que cada ilustração seja substituída por uma que tenha sido colorida por você. Isto é, ficam os contornos do desenho e aparecem baldinhos de tinta para colorir com traços da largura que você determinar. Depois, é só definir esta como a ilustração oficial para aquela página.

A história pode ser contada em português, inglês ou espanhol e o narrador também pode ser substituído pela voz de seu pai, sua mãe ou outra pessoa. Este é o primeiro de quatro aplicativos de Milly e Molly para iPad, que devem ser lançados até o fim de julho: Milly, Molly vão acampar; Milly, Molly e o chapéu de sol; e Milly, Molly e a casa na árvore. Cada um tem cerca de 20 minutos. Mas não é barato. O primeiro custa US$ 9,90 (dólares).

Milly, Molly e Sal e Pimenta. No iTunes Store, por US$9,90.