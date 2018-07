Meu nome é Roxane

Não é Rosane nem Mariane

É diferente!

Minhas amigas acham

Bem estranho

Minha mãe é a Maria

E por mim tudo faria!

A minha vida é assim:

Acordo tomo café

Vou para a escola

Quando volto, brinco

No jardim da minha casa

Sempre sonho em comprar

Um castelo para morar

Mas minha mãe disse que não dá!

Todos os dias

Entro em contato com a natureza

É uma beleza!

Lá em casa nunca falta

Comida saudável!

Todos os dias

Quando eu vou para o bosque

Encontro um menino sentado

Com um copo de água na mão

Fico com medo!

Moro na cidade de Vinhedo

Tem um belo parque

Chamado Hopi Hari

Depois da aula

Vou para a minha cama

Começou a me dar um soninho….

Aí eu caio no sono

Todas as pessoas do bairro

Conhecem-me

Quando passo, falam:

“Ei, é a menina Roxane!”

Então, minha mãe

É cabeleireira

Todo dia chega

Em cima da hora

Essa é minha vida

Sem demora

Vou embora

Pois agora

Vou para a escola!!

Ana Beatriz Pestana dos Reis, 9 anos

Esta é uma história produzida por um dos alunos da professora Veronice Leal, do 5º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, que aceitou o desafio do Estadinho de criar uma história usando as palavras da nuvem de tags publicada na edição de 24 de março.