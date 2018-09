Minidoçura

Maria Eduarda e Estrela fazem doce na oficina da Mini Gourmet

Mexer na cozinha sempre foi a brincadeira preferida da Denise que, depois de grande, virou nutricionista e chef de cozinha. Há dois meses, ela criou a Mini Gourmet, uma oficina para quem tem apetite de encarar brincando as gostosuras da cozinha.

Para o blog do Estadinho, ela separou uma receita bem fácil para fazer em casa. Mas atenção: é preciso chamar um adulto! Deixe para ele a tarefa de abrir as latas e usar o liquidificador. Você fica com a parte mais gostosa: mãos na massa!!!

Ingredientes:

3 xícaras de amendoim torrado

2 pacotes de bolacha do tipo maisena

2 latas de leite condensado

1 colher (de sopa) de chocolate em pó

um pouquinho de margarina

Modo de fazer:

1) Quebre as bolachas com as mãos e coloque no liquidificador junto com o amendoim. Bata tudo por um minuto.

2) Em uma tigela, coloque a mistura do amendoim com a bolacha e todos os outros ingredientes. Amasse bem.

3) Transfira a massa para uma forma e vá pressionando com as mãos para que ela fique bem certinha.

4) Leve a forma para a geladeira por 15 minutos.

5) Corte em pedacinhos e sirva!

Tonico aprovou!

Para saber mais sobre Denise Haendchen e a Mini Gourmet é só clicar aqui.