Mistério da Escada Caracol

“Há mais de 130 anos, pesquisadores científicos e outras pessoas tentam desvendar um mistério ocorrido na Capela de Loretto, no convento das freiras da cidade de Santa Fé, Novo México.

A Capela ficou pronta no final do século 19 e as freiras viram que ela precisava de uma escada que as levasse até o coro, no mezanino.

Na tarde do dia 20 de abril de 1899, um carpinteiro bateu à porta do convento, em busca de trabalho, e as freiras então lhe disseram:

– Acho que foi Deus quem mandou o senhor até nós, pois estamos precisando urgente de uma escada em nossa capela.

O mistério começa a partir dos seguintes fatos:

Esse carpinteiro construiu a escada em tempo recorde, sem usar nenhum material para colar, pregar e muito menos para sustentar.

Quando o homem terminou de fazer a escada caracol, foi embora, sumiu sem nem ao menos receber pelo serviço.

As freiras procuraram, procuraram e não conseguiram encontrá-lo. Na hora em que elas viram a escada, se assustaram, pois não havia nada que a segurasse e a madeira já era em forma de caracol.

Acredita-se que o carpinteiro era José, pai de Jesus, que havia feito a escada caracol a pedido de Deus para ajudar as freiras, e que tinha usado a madeira da cruz que Jesus carregou nos braços quando estava condenado à morte.”

Lígia Marques Zago, 13 anos, 8º ano

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

