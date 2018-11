Mônica e sua turma

As tirinhas da Turma da Mônica são sempre muito legais. Imagine, então, um DVD cheio de aventuras comandadas pelo Cebolinha e seu “super-hiper-contlole-lemoto”! Você vai se divertir com planos infalíveis do Cebolinha e Cascão tentando roubar, como sempre, o coelhinho da Mônica. Tem até aventuras do caipira Chico Bento!

O Se Liga na Turma da Mônica (Paramount, R$ 24,90) vem com versão em língua dos sinais e três episódios extras: Tubarão, Disfarces e Sonolento, Sonolento.