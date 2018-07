Monte sua tribo

Quer brincar de índio? Você pode fazer uma tribo inteira de bonequinhos usando papel machê e embalagens de desodorante. Quer ver como? Clique aqui e acompanhe os passos do Professor Sassá.

(Foto: Juca Vieira/Divulgação)

Em vez de comprar o papel machê pronto, você pode fazê-lo em casa. O processo é um pouco demorado e melequento, mas bem fácil de ser feito.

Você vai precisar de:

– 2 rolos de papel higiênico

– 1/2 kg de cola

– Água

– Vasilha

– Peneira

– Liquidificador

Pique o papel e deixe-o de molho na água até o dia seguinte. Quando ele estiver bem mole, você deve colocá-lo, aos poucos, no liquidificador com mais água do que papel (para não estragar o aparelho). Peça ajuda a um adulto para mexer no liquidificador. Vocês terão de bater por alguns segundos, esperar pelo menos um minuto, e bater de novo por mais alguns segundos. Então, passe essa mistura por uma peneira. Esprema bem até sair toda a água. Jogue a massa na vasilha e misture com a cola até ficar bem homogênea. E está pronta sua massa!