Mosquinhas iluminadas

Você já se perguntou por que os vaga-lumes têm aquela luzinha? A escritora Stela Barbieri tem uma resposta bem legal. No livro Como Surgiram os Vaga-lumes, ela conta que existia uma estrela muito sapeca, que adorava pular nas nuvens. Sua mãe, a dona estrela, bem que tentou avisá-la de que aquilo podia ser perigoso.

Mas não adiantou. Estrelinha tanto pulou que caiu lá do céu. Na floresta onde ela foi parar, todos os animais achavam que ela era uma fogueira quentinha, boa para dormir por perto. Toda vez que aparecia um bicho diferente, a coitada da estrelinha explicava o que tinha acontecido. E cada um tentava dar um jeito para devolvê-la ao céu.

O elefante usou a tromba para jogá-la. A girafa tentou seu alto pescoço. O ouriço quis lançá-la junto com seus espinhos. Mas aí apareceram umas mosquinhas que resolveram trabalhar em grupo. E não é que conseguiram?

Ih, mas eu não contei como apareceram os vaga-lumes nessa história. Bom, tem a ver com as mosquinhas. E também com uma cuspidinha da dona estrela. Mas a resposta você encontra mesmo é no livro.

Título: Como Surgiram os Vaga-Lumes

Autor: Stela Barbieri

Ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Scipione

Páginas: 32

Quanto: R$ 29,90