Mundo animado

A animação Minhas Férias, de Arnaldo Galvão, está entre os desenhos escolhidos deste ano

Para mergulhar no mundo da animação, você pode escolher algumas das várias sessões do Anima Mundi, um evento que começa amanhã (dia 28), no Memorial da América Latina (em São Paulo), e segue até o dia 1 de agosto.

São mais de 30 filmes brasileiros e estrangeiros. “A gente escolhe temas bem diferentes para agradar a criançada. Os de outros países são dublados, assim ninguém tem de se preocupar em ler legendas ou pedir para os pais lerem. Tem muita coisa legal que vem da Rússia e da Polônia”, diz Aída Queiroz, uma das diretoras e fundadoras do Anima Mundi.

Ainda no Memorial da América Latina, várias oficinas acontecem das 14 h às 20 h. Você pode fazer um roteiro usando massinhas, animar fotografias até criar um desenho igualzinho ao que você vê na televisão.

Confira a programação completa no site do Anima Mundi.