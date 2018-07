Mundo da fantasia

(Por Aryane Cararo, enviada a Porto Alegre)

É um momento mágico. Mickey Mouse aparece para abrir o show Disney On Ice – 100 Anos de Magia e todo mundo vira criança. Pertinho dos personagens, todo mundo se emociona. O show é lindo, é verdade. As coreografias são bonitas, as acrobacias são de prender o fôlego em alguns momentos e tudo fica mais difícil num espetáculo que é todo feito sobre patins no gelo. Sim, gelo de verdade! São de 15 a 20 cm de gelo na pista, que demora dois dias para ficar pronta. Mas, deixada de lado a produção, que é incrível, o encanto maior é mesmo estar frente a frente com os personagens. Hoje (dia 9) e amanhã, eles estão no Rio de Janeiro com o espetáculo no ginásio do Maracanãzinho. De 14 a 24/6, o show prossegue em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera.

Leia o que foi publicado no Estadinho

Minnie, Pateta, Pato Donald, Tico e Teco fazem o primeiro número, de 18 histórias que serão contadas em duas horas de espetáculo. Parece muito, mas seus olhos não se cansam de acompanhar um show atrás do outro, com ritmo suficiente para ninguém ter sono. No palco, os 47 patinadores se revezam para interpretar mais de 60 personagens (não adianta procurar por vilões, porque eles ficaram de fora!). Eles vão saltar, dar piruetas, saltos mortais e quase voar, segurados apenas por outro patinador.

As crianças que assistiram garantem: é o melhor Disney On Ice que já viram. “Está melhor em tudo! Eles estão fazendo mais coisas e estão saltando mais e melhor”, explica João Pedro Dutra Thomazoni, de 12 anos. “Essa vez foi mais legal por causa das princesas”, diz Larissa Rosa de Oliveira, de 6 anos. E Pietra Andrade Braun, de 7 anos, garante: “Eu tinha visto só o DVD. É bem mais legal ao vivo”.

Foram dez meses de treinamento para que tudo ficasse perfeito e Disney On Ice – 100 Anos de Magia pudesse começar a rodar o mundo. É o espetáculo com maior quantidade de artistas de todas as temporadas. “Tem desde histórias antigas, como Branca de Neve e Pinóquio, como modernas, como Toy Story e Os Incríveis. Você vê avós cantando as canções antigas e as crianças as músicas dos filmes mais novos”, conta o diretor artístico, Cory Obst. Seu personagem preferido é o Pateta, o mais desobediente, mas também o “mais engraçado e bobão”. Como coreografia, ele prefere a de Mulan e da Bela e a Fera.

Para quem tem o sonho de fazer parte do Disney On Ice, Cory dá as dicas: “Tem que aprender a patinar e trabalhar duro. Leva muito tempo para patinar bem. E manter o foco, insistir e se esforçar!”

Entrevista com os patinadores:

O americano Stephan Alvin, de 28 anos, interpreta a Fera e Simba no espetáculo. Ele conta um pouco mais sobre o show:

Qual parte você prefere: da Fera ou do Simba?

Stephan: Os dois, porque eles são muito diferentes. A Bela e a Fera é clássico, tem muita dança, é romântico, tranquilo. É uma valsa. Já Simba é um animal, é uma coreografia mais forte.

Qual é mais difícil de fazer?

A Bela e a Fera.

Você já se machucou patinando?

Quando eu tinha 15 anos, machuquei minhas costas e fiquei um ano sem poder competir.

Quando você era criança, de que personagem mais gostava?

Do Tubarão do Nemo!

Você já conhecia o Brasil? O que sabia sobre o País?

É a primeira vez que venho. Mas já tinha ouvido falar sobre futebol, Ronaldo, Ronaldinho… Ah, e as churrascarias são muito boas!

A russa Marina Bystryakova, de 28 anos, faz o papel de Bela e Nala (do Rei Leão):

Você começou a patinar com quatro anos. Por que tão cedo?

Marina: Para competir (ela explica que na Rússia é muito comum as crianças começarem a patinar muito pequenas, até por causa do clima frio do país).

O que é melhor em fazer parte de Disney On Ice?

O show é muito excitante e nós viajamos tanto, conhecemos tanta gente… Isso é muito legal!

Você conhecia algo sobre o Brasil?

Não. A Rússia é muito longe daqui… Mas vou ter um dia livre no Rio para conhecer!

Rio de Janeiro:

Ginásio Maracanãzinho (Rua Prof. Enrico Rabelo, s/n). Hoje (dia 9), às 15 h e 19 h. Domingo (10), às 11 h, 15 h e 19 h. De R$ 50 a R$ 200.

São Paulo:

Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, 1.261). Inf.: (11) 4003-5588. De R$ 50 a R$ 200.

– Quinta-feira 14-06: 15h e 20h

– Sexta-feira 15-06: 10h30, 15h30 e 20h

– Sábado 16-06: 15h e 19h

– Domingo 17-06: 11h, 15h e 19h

– Terça-feira 19-06: 20h

– Quarta-feira 20-06: 20h

– Quinta-feira 21-06: 15h e 20h

– Sexta-feira 22-06: 20h

– Sábado 23-06: 11h, 15h e 19h

– Domingo 24-06: 11h, 15h e 19h

(A editora viajou a convite da T4F)