Mundo robótico

(Por Aryane Cararo)

Hoje (dia 18), o Estadinho fez uma viagem na história para mostrar que os robôs estão em nossos planos de futuro há milhares de anos. Se você leu nossas páginas, viu que os egípcios, dois mil anos antes de Cristo, já tinham criado um ser mecânico, ou autômato, como se chama. Era um cachorro de brinquedo, que movia a mandíbula por um sistema de alavancas.

Se não viu, clique nas páginas abaixo para ler. De lá para cá, os homens não se cansaram de fazer essas “máquinas inteligentes” e o resultado é que hoje temos até robôs iguaizinhos aos seres humanos (alguns são “clones” de seus inventores, chega a dar medo!)

Mas por que a gente resolveu falar sobre robôs? É porque ontem foi lançado um filme muito legal em 3D: A Invenção de Hugo Cabret, que está concorrendo a um montão de prêmios. Ele conta a história de um menino órfão que tenta consertar um autômato (uma espécie de vovô dos robôs). Ele acredita que o tal homem mecânico guarda uma mensagem secreta de seu pai. Pode até ser que você não goste de robô, mas vai ser difícil não gostar desse filme (e do livro que inspirou o filme, que é lindo, lindo). Veja o trailer abaixo.

A ORIGEM DA PALAVRA ROBÔ

Você viu na matéria do Estadinho que os autômatos (homens mecânicos) existem há muito tempo. Mas a palavra robô só surgiu nos anos 1920. Ela foi usada na peça de teatro Rossum Universal Robot, do escritor checo Karel Capec. Ela falava de uma sociedade de humanos mecanizados, os Robots, que ficavam fazendo só trabalhos repetitivos, sem pensar muito. Em checo, a palavra “robota” quer dizer “trabalho forçado, escravo”.

MAIS HISTÓRIA CURIOSA

Em 1500 antes de Cristo (a.C.), na Etiópia angiga, Amenhotep, irmão de Hapu, construiu um estátua do rei Menon, que fazia sons quando era iluminada pelos raios de sol.

Em 62 depois de Cristo (d.C), Hero de Alexandria escreveu em um livro uma série de mecanismos autômatos (a imagem abaixo mostra um deles): aves que voavam e bebiam, trombetas que soavam, pássaros que cantavam, máquinas que operavam com moedas…

No ano 700 d. C., o chinês Huang Kun construiu barcos com figuras de animais, cantores, músicos e dançarinos que se moviam.

Setenta anos depois, em 770 d.C., Yang Wu-lien fez um macaco que estendia a mão e dizia: “Uma esmola! Uma esmola!”

ROBÔS QUE SALVAM VIDAS

Você sabia que já existem robôs ajudando o homem a ter mais saúde? Hoje, muitos hospitais já usam braços mecânicos e outros tipos de robôs, alguns minúsculos, para fazer cirurgias. A vantagem é que eles são muito mais precisos do que os homens nessas tarefas. Mas essa não é a única forma de ajudar o homem a viver melhor. Pesquisadores do Laboratório de Biomecatrônica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), sob o comando do professor Arturo Forner-Cordero (e suporte da Fapesp), estão fazendo um exoesqueleto de braço, para pessoas que não consigam movimentar o cotovelo. A intenção é que, em breve, o exoesqueleto ajude a movimentar o pulso e o ombro.

AO ALCANCE DAS CRIANÇAS



Construir um robô parece ser coisa de cientista maluco ou de nerd com inteligência fenomenal, não é? Só parece! Na verdade, até mesmo as crianças podem construir seus próprios robôs. E não estamos falando daqueles kits que você compra pronto e depois só monta. Você já ouviu falar em aulas de robótica? Pois é, muitos colégios oferecem como opção extracurricular para meninos e meninas a partir de 6 anos de idade. E isso já é considerado tarde pelo professor de robótica Edson Ferraz, que dá aulas no Colégio São Luís, em São Paulo. “Os japoneses, os americanos e os europeus colocam seus filhos nas aulas de tecnologia aos 2 anos e meio de idade”, conta ele.

Quem quer aprender robótica começa estudando mecânica para depois aprender eletrônica e informática, as matérias fundamentais para conseguir construir um robô. Assim que entendem os princípios, passam a produzir seus robôs. Em geral, os primeiros são brinquedos que existem nos parquinhos: carrossel, bate-bate, gangorra motorizada, montanha-russa. “Você até acaba ficando com um raciocínio mais rápido e com mais facilidade para aprender matemática”, diz o professor.

Os meninos são a maioria nas aulas: a cada 100 alunos, 85 são garotos e só 15 são meninas. Eles gostam de fazer coisas com mais velocidade, que girem mais rápido. Elas dão mais atenção ao design, às cores, à harmonia. “Os meninos gostam muito de mágica e a eletrônica é isso, mágica! O fax é mágica, o iPhone também”, fala Edson. No momento, todos estão concentrados em construir um profeshow, um robozinho professor, tipo humanoide, com rosto de iPad e que vai estar conectado a um filme. Mas, calma, os professores ainda não foram substituídos por robôs. Por enquanto! “Esta tecnologia para o professor-robô virá. Mas vai demorar pelo menos mais uns 40 anos”, diz o professor.

Para quem não tem aulas de robótica, mas gosta de robôs, o professor dá algumas dicas: peça aos seus pais autorização para desmontar aparelhos eletrônicos velhos, relógios que não são mais usados, computadores aposentados para ver como eles funcionam.

E NO FUTURO?

Quem sabe o que virá no futuro? Por agora, o negócio é sonhar: “Imagine que, quando você ficar velho, um robô vai lhe carregar. Você vai ao supermercado e, enquanto fica na área vip, ele faz as compras sozinho, de acordo com o que sua geladeira disse que faltava”, imagina Edson. E isto não seria o mais incrível. Ele torce para que um dia a gente consiga transportar um objeto de um lugar para outro sem precisar viajar, ou seja, um teletransporte. Não seria demais?!

Agora, faça suas apostas: que robôs vão existir no futuro?