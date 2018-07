Música de minhoca

Barry estava muito cansado daquela vida monótona de minhoca. Não aguentava mais todo mundo rindo de sua cara só porque não tinha pernas. Ele queria ser famoso, popular.

Um dia, ao saber que aconteceria um concurso musical, decidiu: ia montar a maior banda do planeta! A primeira aventura foi achar os outros integrantes. Mas isso é só o começo. A banda ainda vai ser raptada para ser vendida como isca!

Ficou interessado? Então anote aí: o filme Barry e a Banda de Minhocas vai ser exibido no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no domingo (dia 25), às 15 horas. Ele faz parte da programação do Dia da Família. Depois do filme, Daniel Warren, o apresentador do Art Attack, vai dar a oficina “Crie seu instrumento musical e vamos todos dançar juntos”.

Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112, Centro, São Paulo, (011) 3113-3651. Domingo (dia 25), a partir das 14 horas (filme, 15 h). Grátis (senha no dia do evento a partir das 10 h). Recomendação da produção: livre.