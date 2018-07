Música em família

Você gosta de dançar, cantar e entrar no embalo da música? Então, há um bom programa para você ir amanhã (dia 3): o show do Pequeno Cidadão.

A apresentação vai ser curtinha (um pocket show). Mas vai dar tempo para o grupo de Edgard Scandurra, Arnaldo Antunes, Taciana Barros, Antonio Pinto e seus filhos cantores mostrar o repertório de seu novo CD. E imagine: em plena era do MP3, eles estão lançando as músicas em vinil! Sabe aqueles discos grandes e pretos de antigamente? São esses aí.

E se prepare para surpresas no show de amanhã. “Vamos apresentar versões de clássicos do rock como We are the Champions, do Queen, e músicas da Rita Lee”, conta o guitarrista Edgard Scandurra. Seus pais também vão gostar!

Edgard é um super pai coruja. Ele diz que, além de cantar, sua filha Estela costuma dançar, sambar e inventar passos de balé durante a apresentação. E faz o convite à criançada: “Vamos lá esquecer um pouco do futebol.” (Por Fabiana Caso)

Show do Pequeno Cidadão: Livraria da Vila. R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena, São Paulo, (11) 3814-5811. Sábado (dia 3), às 14 horas. Grátis.