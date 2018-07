Música, histórias e poesia

(Por Natália Mazzoni)

O Grupo Passarinho, de Fábio Freire, Ademir Emboava e João Gabriel Manetti fez todo mundo que participou do último Circuito Estadinho sair da Livraria Cultura com o coração cheio de poesia.

Teve a história de um menino que fez um monte de amigos, de uma palavra nova que queria existir e de um português muito engraçado. E o mais gostoso foi ouvir as poesias lindas que o grupo declamava em forma de música e histórias. Foi uma hora que passou voando, bem rápido mesmo. Coisa boa é assim.

Veja fotos do evento na nossa galeria. E até o próximo.