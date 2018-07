Fábio Freire, em uma de suas apresentações no Circuito Estadinho

O Circuito Estadinho deste sábado vai ser animado. O músico Fábio Freire, junto com o Grupo Passarinho, vai estar às 15 h na Livraria Cultura do Shopping Market Place contando muitas histórias cheias de músicas.

Se você aparecer por lá, no final da contação de histórias, vai poder conhecer de pertinho os instrumentos malucos que estarão por lá. É diversão na certa!

Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902). É de graça!