Música para contar

Era uma vez uma vila chamada Orquestra, onde existiam quatro casas. Em cada casa morava uma família: a das Cordas, a das Madeiras, a dos Metais e a da Percussão.

A das Cordas era a maior, tinha tantos violinos, violas, celos e contrabaixos que ninguém sabia dizer quantos moravam ali. Flautas, oboés, clarinete e fagotes eram da Madeira. A família dos Metais era a menor, mas fazia um barulhão com suas trompas, trompetes, trombones e tubas.

Por falar nisso, a da Percussão tinha mais de 15 membros, entre pandeiros, tambores e tímpanos. E toda a vila só funcionava bem porque o Maestro, uma espécie de síndico, cuidava da harmonia.

Viu como dá para contar uma história com a música? Foi assim que o maestro Antônio Carlos Neves resumiu o tema. E foi também com história que o músico Sergei Prokofiev (veja quem foi ele) teve uma ideia genial em 1936: apresentar o conto Pedro e o Lobo (conheça a história) com instrumentos de uma orquestra, como se eles fossem os próprios personagens.

Se você fosse um instrumento, de que família gostaria de ser? Conheça a “personalidade” de alguns instrumentos (clique aqui) e entre com a gente nesse embalo.