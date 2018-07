Músicas do Cocoricó

As férias do Júlio e da Turma do Cocoricó na cidade continuam animadas. Imagine que eles conheceram um estúdio de música, desses que gravam CD de verdade? E mais: resolveram cantar ali na hora e o pessoal gostou. Sabe o que aconteceu? Foram convidados para fazer uma gravação também. Parece que além de afinados, o dono do estúdio ficou impressionado com a variedade de ritmos.

Agora eles já estão famosos. E vão até receber o público amanhã (dia 29), na Livraria Cultura, para uma tarde de autógrafos. Ah, as 100 primeiras pessoas que comprarem o CD vão poder participar de um bate-papo também. Corre lá!

Lançamento do CD do Cocoricó na Cidade

Onde: Livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia

Quando: 29 de maio

Bate-papo: das 14h às 15h

Sessão de autógrafos: 16h