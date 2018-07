Na boca do jacaré

(Por Aryane Cararo)

O que acontece quando se encontram sete patinhos na lagoa e um jacaré faminto? Eles fogem, claro! Mas o jacaré não desiste e trama planos engenhosos, que incluem disfarces de Batman e de celebridade para ir dando conta de cada um. E eles caem como patinhos, claro! Até que um deles tem uma ideia simples e genial: com um instrumento bem bobo consegue aprontar uma para o Jacaré Barnabé.

A história é engenhosa, afinal, onde já se viu jacaré vestido de Batman? Mas poderia ser uma história simples de comilança e fuga se não fosse pela habilidade de Caio Riter com as rimas. Ele transforma o fato em risada e torcida pelos patinhos. E Laurent Cardon completa o bom trabalho com ilustrações bem bacanas. Vale ler e torcer (mesmo que seja pelo jacaré).

Sete Patinhos na Lagoa. Texto: Caio Riter. Ilustrações: Laurent Cardon. Editora Biruta, R$ 28 (brochura) e R$ 32 (capa dura)